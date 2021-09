Concorso Casagrande per pianisti, al via la 32esima edizione - Tuttoggi

Torna una nuova edizione del Concorso Casagrande; 28 pianisti prenderanno parte alla fase finale in programma a Terni dall'11 al 17 settembre 2022.

Torna il Concorso Casagrande, quest’anno alla sua 32^ edizione. La fase finale dell’evento, nato per onorare la memoria del musicista e compositore ternano prematuramente scomparso, si svolgerà a Terni dall’11 al 17 settembre 2022.

Dal 2002 l’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Casagrande e gode del sostegno del Comune di Terni, della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, della Camera di Commercio dell’Umbria e della Regione Umbria.

Preselezione in audio-video di 28 pianisti partecipanti alla fase finale

“La preselezione in audio-video inizierà nel mese di novembre”, spiega il direttore artistico del ‘Casagrande’, Carlo Guaitoli. “Una giuria porterà alla definizione di 28 pianisti che parteciperanno alla fase finale, in programma a Terni, presso il Teatro Secci, dall’11 al 17 settembre 2022”. “La prova finale – conclude Guaitoli – sarà con l’orchestra, per i primi tre classificati, su un programma con musiche di Mozart e Beethoven”.

Latini: “Il Concorso Casagrande, un’eccellenza culturale”

“Si tratta di un evento internazionale di livello assoluto – sostiene il Presidente della Fondazione Carit, Luigi Carlini – che qualifica la città”.

Dello stesso parere anche il Sindaco di Terni, Leonardo Latini, che considera il concorso “una delle più importanti eccellenze culturali” del ternano. “Come Amministrazione – conclude infine Latini – stiamo lavorando affinché il ‘Casagrande’ possa crescere ancora”. Il Concorso Casagrande, infatti, merita un palcoscenico come il Teatro Verdi, i cui lavori, seguendo la nota del Sindaco, starebbero per partire.

Per di più, eventi importanti come questo possono generare un valore aggiunto sul territorio; “e spesso – sostiene il Vicepresidente di Confindustria Umbria, Mauro Franceschini – danno luogo a interessanti ricadute economiche”.