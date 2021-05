Concessione spazi comunali: ecco l’avviso pubblico per le domande

Gli spazi disponibili e le modalità attraverso cui presentare le domande

E’ stato pubblicato un avviso pubblico per la concessione in uso da parte del Comune di Foligno di unità immobiliari di proprietà comunale. Sono complessivamente 7 immobili, di cui 5 negozi, 1 laboratorio artigianale/magazzino, 1 garage.

Gli spazi

In particolare si trovano in Corso Cavour 55-57 piano terra (negozio, con canone annuo a base d’asta di 9.720 euro), Corso Cavour 79-81 Palazzo delle Logge piano terra-mezzanino (negozio, con canone annuo a base d’asta di 14.688 euro), via Gramsci 23 Palazzo Orfini Podestà piano terra (negozio, con canone annuo a base d’asta di 15.480 euro), via Mazzini 131/a-133 Palazzo Passeri piano terra (negozio, con canone annuo a base d’asta di 10.044 euro), via Mazzini 127 Palazzo Passeri piano terra (negozio, con canone annuo a base d’asta di 1.848 euro), Madonna del Giglio 11-13-15 piano terra (laboratorio artigianale/magazzino, con canone annuo a base d’asta di 4.296 euro), via dei Monasteri 11 piano terra (garage, con canone annuo a base d’asta di 2.688 euro).

Come presentare la domanda

La documentazione di gara (bando integrale di gara con le informazioni sulle condizioni contrattuali e sulla partecipazione alla gara e gli allegati) è scaricabile dal sito istituzionale del Comune. Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione e l’offerta economica per il lotto o i lotti per cui intendono partecipare entro le 12 di venerdì 18 giugno. L’asta pubblica avrà luogo martedì 22 giugno, alle 10 nella sede dell’area lavori pubblici – Palazzo Monaldi Barnabò, Piazza XX settembre 15, al terzo piano.