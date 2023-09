Concattedrale di Norcia, c’è l’ok della Soprintendenza alla ricostruzione

Ora i documenti per la ricostruzione della concattedrale di Santa Maria Argentea saranno inviati a Usr, Comune e Parco dei Sibillini

Importante tassello verso la ricostruzione della concattedrale di Santa Maria Argentea a Norcia. Nella giornata odierna (4 settembre) infatti la Curia arcivescovile di Spoleto – Norcia ha ricevuto dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori della chiesa concattedrale.

Ora la documentazione verrà inviata per l’approvazione all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, all’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e al Comune di Norcia. Una volta giunte le suddette approvazioni, la Curia procederà a predisporre la gara per l’affidamento dei lavori.