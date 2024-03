Con l’auto travolge i segnali stradali allo svincolo

Abbattuto lo stop e una freccia direzionale nel punto di immissione in via XX Settembre

Due segnali stradali sono abbattuti in via XX Settembre, accanto al Bar Due Più Due. Si tratta di un segnale di stop e di una freccia direzionale.

Secondo quanto raccontato dai testimoni presenti in zona, i segnali sarebbero crollati dopo che un individuo, presumibilmente in stato di ebrezza, li avrebbe investiti con il suo veicolo intorno alle 22 di lunedì sera. In terra ci sono ancora i pezzi lasciati dall’auto incidentata.

L’evento solleva preoccupazioni per la sicurezza della zona e per la condotta degli automobilisti. Gli organi preposti al controllo del traffico e alla sicurezza stradale sono chiamati a intervenire per garantire che situazioni simili non si ripetano e per preservare l’incolumità degli utenti della strada e dei pedoni.

Restano da accertare ulteriori dettagli sull’incidente e sulla condotta della persona alla guida del veicolo.

Riccardo Mancini