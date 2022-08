Con l’auto rubata inseguiti per chilometri dai carabinieri, fermati 2 giovani

L'auto rubata a Foligno il 17 agosto, ventenni del nord Italia fermati dai carabinieri dopo inseguimento tra Norcia e Preci

A bordo di un’auto rubata non si sono fermati all’alt dei carabinieri lungo la Tre Valli ed anzi sono fuggiti ad alta velocità, venendo inseguiti per chilometri fino a che però sono stati fermati e denunciati.

Il fatto è accaduto nella notte tra il 17 ed il 18 agosto nella zona di Norcia. I carabinieri della locale stazione, nel corso di un posto di controllo in località Serravalle, hanno intimato l’alt ad un’utilitaria con a bordo due giovani. Questi però non si sono fermati ed hanno incrementato la velocità di marcia. I carabinieri si sono subito posti all’inseguimento della vettura, continuando ad intimare l’alt all’auto in fuga. L’inseguimento si è protratto lungo la SS685 Tre Valli, è proseguito in via Circonvallazione a Norcia fino a che l’auto ha imboccato la SP476 verso Preci, passando anche ad un semaforo rosso. All’altezza della frazione di Abeto l’auto è uscita dalla carreggiata tentando di proseguire la fuga in un campo. I soggetti in fuga hanno poi abbandonato il veicolo proseguendo a piedi, sempre seguiti dai carabinieri, fino a quando sono rimasti bloccati tra i rovi di un bosco.