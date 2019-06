Comune Terni assume 9 insegnanti a tempo indeterminato

“Nove insegnanti per il nido e gli asili staranno assunti a tempo indeterminato, superando una situazione di precariato decennale, dando certezze e continuità a un servizio comunale molto rilevante per le famiglie e funzionale alla salvaguardia della natalità”. L’annuncio arriva dall’assessore al Personale del Comune di Terni, Sonia Bertocco, che si riferisce al personale educativo per asili nido e scuole dell’infanzia.

“Tutte le procedure – prosegue l’assessore – sono state attivate ed entro l’anno il personale entrerà in servizio con questo nuovo status. Lo abbiamo potuto fare nel pieno rispetto delle norme, utilizzando in particolare il decreto legislativo del 2017 che consente di superare il precariato nella pubblica amministrazione, sempre che, beninteso, il personale interessato abbia tutti i requisiti, ad iniziare da quello di essere presenti in precedenti graduatorie del comune di Terni. Abbiamo potuto procedere a questa stabilizzazione perché in quest’anno abbiamo lavorato con intensità sul fronte della riorganizzazione di una macchina comunale che viene da anni di pensionamenti, riduzione di organico, situazioni di incertezza. Tra gli atti approvati più importanti quello del fabbisogno del personale che ha determinato la necessità di procedere a nuove assunzioni nei servizi scolastici comunali”.

Nei giorni scorsi il dirigente del personale ha firmato la determina che consente la stabilizzazione a tempo indeterminato di 7 istruttori educativi per i nido e di 2 istruttori didattici per le scuole d’infanzia. Con questo atto si dà il via libera all’avviso pubblico. Il personale interessato dovrà presentare la domanda al comune di Terni entro il 26 luglio.

