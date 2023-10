Comune Foligno assume comandante vigili. Bando pure per 2 agenti, ma solo giovani - Tuttoggi.info

Due bandi del Comune di Foligno per assumere il comandante della municipale e 2 vigili, ma con dei paletti

Il Comune di Foligno è pronto ad assumere tre persone per il corpo di polizia municipale. In particolare l’ente cerca un nuovo comandante per i vigili urbani, ma anche due agenti. Per questi ultimi, però, c’è un requisito anagrafico obbligatorio: non devono avere oltre 40 anni.

Il primo avviso pubblico riguarda appunto il nuovo il dirigente dell’area di polizia locale e comandante del corpo, dopo che Marco Baffa si è trasferito al Comune di Brescia. Il nuovo comandante della municipale sarà assunto con contratto a tempo pieno e determinato, per tre anni, ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo 267/2000 (Tuel) per tre anni. Richiesti, tra i requisiti, il diploma di laurea e anzianità di servizio in uno degli organi di sicurezza dello Stato e/o dei Corpi di Polizia locale (Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni), e di essere dipendenti di ruolo nelle pubbliche amministrazioni con almeno 5 anni di servizio. La domanda va inviata solo attraverso procedura telematica entro le 23,59 del giorno 11/11/2023 .

Il Comune di Foligno ha anche pubblicato un bando relativo al concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato per 2 posti di agente di polizia locale. Se solitamente tra i requisiti obbligatori per partecipare a questo tipo di selezioni c’è il possesso della maggiore età, nella città della Quintana è stato fissato anche un altro paletto per gli aspiranti vigili: i candidati dovranno infatti avere un’età massima di 40 anni non compiuti. Obbligatorio inoltre il diploma di scuola superiore ed il possesso della patente di guida di categoria B. In questo caso le domande vanno inviate – sempre esclusivamente per via telematica – entro le 23,59 del 16/11/2023

I bandi sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente – Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”.