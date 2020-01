Comune di Spoleto, Fontalini è il nuovo dirigente del settore Sviluppo | Scelto tra 23 - Tuttoggi

E’ Sandro Frontalini il nuovo dirigente del settore Sviluppo del Comune di Spoleto. E’ lui infatti ad aver vinto il concorso (a tempo determinato) bandito dall’amministrazione comunale nei mesi scorsi, scelto tra 23 candidati partecipanti.

Si trattava di una procedura comparativa che prevedeva una selezione per titoli e colloquio ed all’esito ad essere selezionato è stato proprio Frontalini. L’incarico è partito ufficialmente in data 1 gennaio 2020, come si apprende dal decreto sindacale datato 3 gennaio e pubblicato sempre oggi all’albo pretorio dell’ente.

L’incarico è di tipo fiduciario, ai sensi dell’articolo 110 del Tuel, e scadrà con la fine del mandato del sindaco Umberto de Augustinis, quindi fra tre anni.

Frontalini si occuperà di attività culturali, sviluppo locale, valorizzazione del territorio e coordinamento degli eventi.

Per Sandro Frontalini in realtà si tratta semplicemente di una conferma, visto che da molti anni ormai occupa posizioni dirigenziali all’interno del Comune di Spoleto. Dal 2004 al 2009 fu infatti portavoce dell’allora sindaco Massimo Brunini, dal 2009 al 2014 dirigente a tempo determinato alla cultura e dal 2015 ad oggi (scelto con una procedura comparativa dall’allora sindaco Fabrizio Cardarelli e prorogato fino ad ora da de Augustinis) “esperto in programmazione europea”.