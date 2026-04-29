Contrabbando di tabacco estero, sequestrati 40 kg di “Naswar” - Tuttoggi.info

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Contrabbando di tabacco estero, sequestrati 40 kg di “Naswar”

Davide Baccarini

Contrabbando di tabacco estero, sequestrati 40 kg di “Naswar”

Mer, 29/04/2026 - 09:41

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La Guardia di Finanza di Terni ha sequestrato 40 kg di tabacco da masticare, illegalmente acquistato e detenuto per la successiva vendita al dettaglio.

A seguito di attività di osservazione ed appostamento, nella giornata dello scorso 27 aprile, i finanzieri hanno individuato, all’interno di un esercizio commerciale ternano, gestito da un cittadino originario del Bangladesh, un ingente quantitativo di tabacco “Naswar” (perlopiù prodotto in Afghanistan e Pakistan), illecitamente importato da un Paese UE.

L’attività si è conclusa – come detto – con il sequestro penale di 40 kg di tabacco, contenuto in 1.000 confezioni prive del sigillo del Monopolio di Stato, e con la denuncia del titolare dell’attività, alla Procura della Repubblica di Terni. Tutta la merce avrebbe fruttato alcune migliaia di euro in totale evasione d’imposta.

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