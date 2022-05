Compra un cellulare online, ma è un 'pacco': denunciato 20enne - Tuttoggi

Le indagini dei carabinieri rintracciano un ragazzo residente nel bolognese, ha truffato un assisano per 520 euro

I Carabinieri della Stazione di Santa Maria degli Angeli, al termine di numerosi accertamenti, sono riusciti ad individuare il presunto autore dell’ennesima truffa online.

Lo scorso ottobre infatti un giovane assisano si era rivolto ai militari perché, dopo aver ordinato online un telefono cellulare da regalare per Natale alla moglie, aveva ricevuto un pacco che non conteneva il dispositivo. I militari si erano attivati immediatamente, riuscendo a rintracciare il corriere a cui il giovane aveva consegnato, in contrassegno, il pagamento di 520 euro e a recuperare la somma, restituendogliela.

Le indagini avviate successivamente hanno poi consentito ai Carabinieri di risalire all’utilizzatore del telefono con cui la vittima aveva scambiato messaggi per accordarsi sulla vendita e sulle modalità di spedizione: si tratta di un giovane ventenne, di origini extracomunitarie e residente nel bolognese. Ora, a seguito della ricostruzione dei Carabinieri, la posizione del presunto autore è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria perugina.