Colpisce l’avventore di un bar con una sedia, fermato dalla polizia

Gli operatori hanno quindi avvicinato l’uomo che – in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol – non ha saputo fornire una motivazione alla propria condotta.

Dopo aver richiesto l’intervento dei sanitari del 118 per le cure del caso, gli agenti hanno informato i dipendenti del bar e la vittima delle rispettive facoltà di legge. Danneggiamenti e lesioni non gravi, infatti, sono reati procedibili su querela di parte. L’uomo, invece, è stato sanzionato per ubriachezza molesta in luogo pubblico ai sensi dell’articolo 688 del Codice Penale.