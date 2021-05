Collestrada diventa cardioprotetta grazie a due nuovi defibrillatori

L'assessore: "Gesti concreti che ci fanno sentire comunità"

Collestrada diventa cardioprotetta grazie alla installazione di due defibrillatori salvavita, uno nella piazza del borgo e uno nel piazzale antistante il bar – alimentari Stafisso. A presiedere la cerimonia l’assessore al Sociale del Comune di Perugia, Edi Cicchi, che ha ringraziato i donatori: una signora che con il gesto ha voluto ricordare persone care e poi la parrocchia, il teatro di Colle e l’associazione Colle della strada, per quello in via Centrale umbra.

L’inaugurazione

“Questi sono gesti concreti che ci fanno sentire comunità. Grazie a tutti, in particolare a Rodolfo Laura, che immortala questi momenti bellissimi“, ha detto l’assessore. Alla cerimonia di installazione del defibrillatore al Borgo ha partecipato il parroco Don Emanuele ed il cardiologo dr. Eriberto Carluccio, abitante dell’area, che ha evidenziato l’importanza di questi strumenti per la prevenzione: “Ogni secondo è importante per salvare una vita. Ecco perché un primo corso di formazione di 10 persone è già stato fatto ed un altro sarà programmato prossimamente”.