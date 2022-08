Colfiorito, riapre l’ufficio postale

La chiusura a maggio dopo l'assalto al postamat di un gruppo di malviventi

Riapre l’ufficio postale di Colfiorito. L’annuncio direttamente dal sindaco Stefano Zuccarini con un post sui social. “A seguito di ripetute note di sollecito a mia firma, inviate a Poste Italiane, con cui ho chiesto aggiornamenti in merito alle tempistiche di riattivazione dell’Ufficio Postale di Colfiorito, in Loc. Casermette (chiuso dal 15 maggio per evento criminoso) – ha scritto il sindaco – ho ricevuto nota dall’Azienda con la quale mi è stata comunicata la regolare riapertura al pubblico dell’Ufficio Postale di Colfiorito dal 20 agosto“.

L’episodio e i danni

L’ufficio postale era chiuso dopo il tentativo di furto da parte di un gruppo di malviventi. Da lì la chiusura della struttura e i disagi per i cittadini, tanto che si era anche tenuta una riunione della Seconda commissione, convocata dal consigliere Domenico Lini, per verificare la possibilità di limitare i disagi.