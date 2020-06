Clt riapre oggi, tennis e padel riprendono nella fase 2 - Tuttoggi

Lo sport, la socialità e la sicurezza in prima linea al Circolo Lavoratori Terni che da oggi riprende le attività nel pieno rispetto delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti per prevenire il Covid-19.

Il CLT, infatti, si è dotato di diverse linee guida, divulgate tramite sito, e ha realizzato numerosi interventi al fine di tutelare la salute dei soci e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano il Circolo.

Misure anti Covid

Sono stati sanificati i locali e le strutture. L’ingresso avverrà dal portone principale, e da quello di Largo Pantano dedicato ai partecipanti al Summer Sport Campus, sempre con la misurazione della temperatura corporea e con il modulo di autocertificazione da compilare. Dispenser per l’igienizzazione delle mani sono stati installati agli ingressi e nei pressi degli impianti sportivi, che sono stati dotai anche di kit per la sanificazione prima e dopo l’attività.

Barriere antirespiro e elimina code hanno trovato spazio nella Segreteria CLT così come la realizzazione di appositi percorsi per muoversi all’interno del parco CLT.

In tutta l’area del parco di via Muratori – così come è in corso presso la palestra La Forgia CLT e nella sede Canottaggio CLT a Piediluco – sono stati collocati totem, cartelli e avvisi informativi al fine di segnalare adeguatamente le norme di comportamento da rispettare.

“Proteggiamoci insieme. Seguiamo le regole per il bene di tutti” è l’invito che accoglie chi frequenta le aree e gli impianti del CLT.

Come accedere al circolo

In generale, per accedervi, sarà necessario non mostrare sintomi riconducibili al Covid-19, indossare la mascherina, rispettare la distanza di sicurezza, evitare gli assembramenti, seguire i percorsi segnalati, accedere agli spogliatoi massimo in due persone alla volta, lavarsi accuratamente le mani prima e dopo ogni sessione di allenamento. Non sarà comunque possibile utilizzare le docce né consumare pasti negli spogliatoi o negli spazi aperti.

Quindi, dal 3 giugno il parco e gli impianti sportivi di via Muratori tornano ad essere fruibili per lo svolgimento di alcune delle attività sportive del CLT. In particolare, sarà possibile tornare a praticare il Tennis e il Padel nei campi all’aperto, sempre previa prenotazione e rispettando le linee guida predisposte dal CLT e quelle della FIT.

Apre anche la palestra

Riprenderà anche l’attività della palestra Movimento&Salute che, per l’estate 2020, si è spostata all’aperto con una attrezzata sala tonificazione e corsi outdoor. Per far fronte alle necessità di distanziamento sociale è stato ampliato l’orario in cui sarà possibile svolgere le attività SKY FITNESS CLT: sarà possibile seguire i corsi ed utilizzare gli attrezzi della sala tonificazione dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 22:00 e il sabato dalle 7:30 alle 13:00. Tutte le attività potranno svolgersi solo su prenotazione.

I campus estivi

Il 15 giugno, invece, inizieranno i CLT Summer Sport Campus.

Le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative igienico-sanitarie in vigore per la prevenzione del Covid-19 e secondo le specifiche linee guida stilate dal CLT. Potranno partecipare bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai 4 ai 14 anni.

Le attività si svolgeranno in piccoli gruppi e sono previste attività ludiche, motorie, laboratoriali nel parco e nelle piscine CLT. In più, quest’anno, sarà proposto un avvicinamento alle discipline STEM grazie agli interventi registrati dei coach della scuola di tecnologia FuturMakers.

Non è previsto il servizio di mensa.

Tutti i dettagli e le indicazioni per le iscrizioni sono riportati sul sito del CLT, www.circololavoratoriterni.it