Cittadini del Mondo, il professor Cirotto interviene sul tema della bellezza

Mercoledì 30 ottobre dalle ore 16 alle 19 nella sala conferenze dell’Istituto comprensivo G. Galilei di Sant’Eraclio di Foligno si svolgerà il primo incontro del ciclo di conferenze di formazione nell’ambito del Progetto Cittadini del Mondo promosso dalla Diocesi di Foligno.

Interviene il prof. Carlo Cirotto, già professore di Biologia dello sviluppo all’Università dell’Aquila e di Citologia e Istologia all’Università di Perugia, dal 2008 al 2014 Presidente nazionale del MEIC Movimento Ecclesiale d’Impegno Culturale.

Il tema scelto è quello della bellezza e la sua pregnanza in ambito educativo. La dimensione del bello dovrebbe permeare l’attività educativa divenendo «stile pedagogico» del nostro operare come acquisizione di una competenza che trova alimento nella capacità di accostarsi e sentire interiormente la realtà delle cose e delle persone con le quali ci relazioniamo, nella capacità di stupirci, provare meraviglia, contemplare l’esistenza e saper riconoscere le emozioni e i sentimenti che l’esperienza del bello è in grado di suscitarci. Sul piano più propriamente educativo non si tratta di identificare semplicemente a livello contenutistico le cose, le situazioni e i valori del bello, ma occorre come educatori saper sviluppare un proprio “senso estetico” attraverso il quale imparare a riconoscere e appropriarsi della bellezza come componente qualitativa da rintracciare nella realtà e nelle relazioni.

Il ciclo di incontri proposto, sottolinea Fabrizio Carletti tutor del corso e formatore, ha il fine di ragionare sui ruoli positivi delle relazioni in classe tra docenti e studenti dove sperimentare le proprie competenze e sviluppare la propria identità, in un continuo scambio con i pari e gli insegnanti. Questo comporta che i processi emotivi e relazionali assumono perciò un ruolo centrale nel processo educativo. Le conferenze sono destinate a tutti i docenti delle scuole di ogni ordine e grado ma sono aperte anche ai genitori, assistenti sociali, amministratori pubblici, educatori e gruppi giovanili parrocchiali e operatori pastorali.

Gli altri incontri:

– Giovedì 14 novembre “UNA DIDATTICA CHE APRA AL BELLO E ALLO STUPORE” dalle 16 alle 19

– Giovedì 21 novembre “IL RISPETTO PER CIO’ CHE C’E’ INTORNO A NOI NASCE DALLO SGUARDO” dalle 16 alle 19

– Mercoledì 4 dicembre “MARIA LAI. TENENDO PER MANO IL SOLE” visita alla mostra per il centenario della nascita al MAXXI di Roma

– Giovedì 12 dicembre “LE AGENZIE EDUCATIVE ALLA PROVA DEL BELLO” dalle 16 alle 19

Per iscriversi alle conferenze contattare la segreteria del progetto: sociale@diocesidifoligno.it

