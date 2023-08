Città di Castello, le iniziative del fine settimana - Tuttoggi.info

Concerti e numerose mostre: il programma delle iniziative da oggi ai prossimi giorni a Città di Castello

Numeose iniziative fino a domenica a Città di Castello. Questo fine settimana è doppio l’appuntamento con i concerti di Estate in Città Settore Cultura 2023 in Piazza Gabriotti: giovedì 17 agosto alle ore 21.15, Eva Bambagiotti e il Quartetto Guilbert – composto da Gianfranco Contadini al violino, Moreno Piccioloni e Alessandro Bravi alla chitarra, Paolo Fiorucci alla fisarmonica, tastiere e coordinamento artistico – presentano “Portrait Sans Retouche”. Sarà un concerto dedicato alla musica e alla poesia della Francia del XX Secolo. In repertorio brani celebri di Edith Piaf, Mireille Mathieu e di molti altri chansonniers noti al grande pubblico. Lettura delle poesie a cura di Mauro Silvestrini.

Domenica 20 agosto invece, alle ore 21.30, sarà recuperato il concerto degli AnimaKOM Vasco Tribute.

Prosegue poi fino a lunedì 28 agosto nelle sale espositive di Palazzo del Podestà la mostra realizzata dagli artisti tifernati Massimo Bucci e Manuele Apolli “Duale. Contaminazioni visive”. Orari: dal lunedì alla domenica 10.00 – 13.00 | 18.00 – 21.00 | apertura serale giovedì e sabato 21.00 – 23.00. Continuano per il mese di agosto le aperture straordinarie domenicali della Rotonda Medievale, dalle 15.00 alle 18.00. L’ingresso è libero, per maggiori informazioni contattare 0758554202 / 0758520656 o cultura@ilpoliedro.org.

Alla Galleria delle Arti è visitabile gratuitamente la mostra organizzata in occasione del cinquantennale della morte di Pablo Picasso (Malaga 1881 – Mougin 1973). Il Cubismo o scomposizione della forma è stato fin dal suo nascere sinonimo di novità, modernità ed ispirazione per tutti i pittori internazionali. In mostra una selezione di artisti il cui linguaggio è stato influenzato dalla lezione picassiana.

Prosegue la mostra documentaria “Signorelli tra le Carte d’Archivio e i manoscritti tifernati” fino al 17 settembre, realizzata in collaborazione con l’Archivio diocesano e la Biblioteca “Storti-Guerri” della Diocesi di Città di Castello. Alla Tipografia Grifani-Donati 1799 continua l’esposizione delle litografie dell’artista argentino Eduardo Relero. Alla Biblioteca Carducci rimarrà aperta fino al 16 ottobre la mostra documentaria dedicata al Signorelli “Maestro Lucha pictore: Signorelli a Città di Castello dalle carte ai colori” a cura di Fancesca Mavilla e Marta Onali con la collaborazione di Tipografia Grifani Donati, Silvia Palazzi e Giacomo Pirazzoli.

La valle di Signorelli: nella Chiesa di San Francesco a Montone sabato 19 agosto alle ore 11.00 la conferenza “Propter bonam, mutuam et cordialem amicitiam. La Vergine con Bambino e santi di Luca Signorelli migrata alla National Gallery di Londra”, prosegue anche la mostra “Celebrando Luca Signorelli. Esposizione di documenti d’archivio che raccontano la presenza dell’artista a Montone e la sua feconda eredità nel territorio”. Ancora visitabili le mostre dedicate a Luca Signorelli al Museo del Duomo e alla Biblioteca Carducci di Città di Castello.

Sabato 19 agosto alle ore 11.00, nella Chiesa di San Francesco a Montone – dove continua ad essere visitabile fino al 6 gennaio 2024 la mostra “Celebrando Luca Signorelli. Esposizione di documenti d’archivio che raccontano la presenza dell’artista a Montone e la sua feconda eredità nel territorio” – in programma la conferenza “Propter bonam, mutuam et cordialem amicitiam. La Vergine con Bambino e santi di Luca Signorelli migrata alla National Gallery di Londra”. A fare da relatori la prof.ssa Valentina Ricci Vitiani, che ci racconterà le scoperte effettuate tramite lavoro d’archivio sui testi antichi a proposito del dipinto di Signorelli“La Vergine col Bambino e santi” migrata alla National Gallery di Londra e Giuseppe Sterparelli autore del video in mostra.