Città di Castello in prima serata su Rai 3 a “Il Borgo dei Borghi” | Ecco quando

Raffaello, Burri, la Pinacoteca, il centro storico e i luoghi suggestivi dei cammini religiosi: questo e altro nella trasmissione di Rai 3 “Il Borgo dei Borghi”, condotta da Camila Raznovich, con la partecipazione di Philippe Daverio (entrambi nella foto durante le riprese in piazza Gabriotti), in onda domenica 22 settembre dalle ore 21.

Il programma è alla prima puntata della nuova stagione e propone un itinerario tra Umbria e Toscana fino al Lago Trasimeno: nello spazio dedicato a Città di Castello a fare la parte del leone sono l’arte e l’architettura rinascimentale con servizi dai musei Burri e dalla Pinacoteca, dove accanto a Raffaello spunterà anche il fazzoletto della Sora Laura, in onore al folklore locale più interessante e degno di nota. Gli interventi di Philippe Daverio si concentreranno su Burri ed i suoi musei, le riprese in esterno in Piazza Gabriotti.

