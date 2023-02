Citerna pronta alla sfida in tv, rappresenterà l'Umbria al "Borgo dei Borghi 2023" - Tuttoggi

Sarà possibile votare per Citerna come borgo vincitore della 10^ edizione solo in primavera, quando si aprirà la votazione sul web. Sarà possibile rivedere il programma su Raiplay, mentre il 9 aprile verrà svelato il nome del borgo vincitore.

“Siamo orgogliosi di questa nuova occasione di visibilità per il nostro territorio in Rai – riferiscono il sindaco Enea Paladino e l’assessora Anna Conti -. Una bella esperienza vissuta più volte in questi tre anni. Il video che andrà in onda vede protagonisti i nostri cittadini, pronti a guidare i telespettatori tra le bellezze del nostro borgo. Invitiamo tutti a sostenere Citerna con il proprio voto”.