L'impatto con un'auto nella zona di San Giacomo, poi un altro a Pontebari, sulla strada che costeggia la pista ciclabile

Cinghiali sulle strade, due incidenti in poche ore a Spoleto. In un momento in cui, anche a seguito della norma inserita nella Manovra sul Governo per facilitare gli abbattimenti degli animali selvatici nei centri abitati, il tema è particolarmente dibattuto.

Entrambi gli incidenti, fortunatamente, non hanno avuto conseguenze per gli occupanti delle vetture che hanno impattato con gli animali.