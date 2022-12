Cinghiali e fauna selvatica, così cambiano le regole per gli abbattimenti

L'emendamento inserito nella Manovra consente, con l'ok delle Regioni, le battute anche nelle aree protette e nei centri urbani

Lotta totale al proliferare di cinghiali e altra fauna selvatica, anche nelle aree urbane e in quelle protette. Il via libera è contenuto nell’emendamento alla Manovra a firma del capogruppo FdI alla Camera, Tommaso Foti. Un emendamento che ha avuto il via libera dalla Commissione Bilancio di Montecitorio e che dunque si appresta ad essere approvato con la fiducia che il Governo porrà sulla manovra.

Come cambieranno gli abbattimenti

In base alla nuova norma, si potrà sparare agli animali, pure nelle aree protette e urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio per fronteggiare un numero eccessivo di cinghiali ed altra fauna selvatica. Ma non si tratta di una totale deregulation. Servirà infatti che ciascuna Regione autorizzi piani di controllo numerico della fauna mediante abbattimento o cattura. Si certifica a livello nazionale, insomma, quanto singolarmente le Regioni già prevedevano, in caso di necessità, per alcune aree. Come i centri abitati, quando le Prefetture autorizzano prelievi per questioni di sicurezza.