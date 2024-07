Cinghiale senza testa sul Camignano da 15 giorni “Puzza terrificante, siamo circondati da ungulati” - Tuttoggi.info

“Una puzza terrificante”. E’ quello che hanno raccontato alcuni residenti nei pressi del torrente Camignano di Gubbio, dove da 15 giorni è presente una carcassa di cinghiale, peraltro senza testa.

Gli “odori” nauseabondi, dopo qualche giorno di ricerca hanno portato in zona Santa Croce, poco dopo la chiesa (nei pressi della cascatella). Qui è stata trovato l’ungulato morto, che nel frattempo avrebbe attirato altri animali – probabilmente proprio altri cinghiali – diventandone preda.

I residenti, infatti, riferiscono come la zona sia continuamente presidiata da ungulati, soprattutto di notte, tanto da dover rinunciare a mettere fuori casa i contenitori della raccolta differenziata porta a porta per evitare spiacevoli sorprese.

Dopo le numerose segnalazioni ieri mattina (17 luglio) l’Asl è giunta sul posto per mettere la carcassa all’interno di una busta nera, anche se fino a questa mattina (18 luglio) la stessa si trovava nella medesima posizione, in attesa dell’arrivo dell’Ente Zooprofilattico di Perugia per le dovute analisi. L’animale potrebbe (sottolineiamo il condizionale) infatti essere affetto anche da peste suina e non sarebbe un’eventualità rassicurante visto il fatto che è stato cibo per altri selvatici.

L’episodio è solo uno degli tanti riguardanti il torrente Camignano, ormai da anni in condizioni di degrado e incuria, tra sporcizia e rifiuti, incursioni di animali e vegetazione fuori controllo.