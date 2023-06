Incuria e degrado lungo il Camignano, ora c'è chi "gioca" anche al 'lancio del sacchetto' - Tuttoggi.info

I cittadini segnalano "recenti" sacchi di immondizia tra la folta vegetazione in zona Santa Croce "Queste sponde non vengono ripulite probabilmente da 30 anni"

Non sembrano esserci miglioramenti sul degrado che circonda il torrente Camignano, a Gubbio. Oltre ad una pulizia probabilmente mai avvenuta per decenni sulle sponde del corso d’acqua, ora c’è anche chi gioca al “lancio del sacchetto”.

Alcuni cittadini ci hanno infatti segnalato almeno tre sacchi di immondizia (ma potrebbero essercene molti di più) – non è stato possibile accertarsi del contenuto – apparsi tra la folta vegetazione in zona Santa Croce, precisamente in via di Giove Pennino. Tutto ciò diventa anche una “calamita” fortissima per i cinghiali, che in queste zone circolano già alla grande.

“Queste sponde non vengono ripulite probabilmente da 30 anni – ci dice un eugubino indicando il fitto verde che domina la scena dentro e fuori del torrente – Una situazione che tra l’altro potrebbe rivelarsi pure pericolosa in caso di bombe d’acqua”.

C’è chi dice di aver ritrovato, negli anni, anche “una stufetta alimentata a cherosene lasciata lungo la strada” mentre nella zona di Madonna della Cima, secondo quanto riferitoci da alcuni frequentatori dell’area, in seguito ad un recente scarico abusivo, lungo il Camignano “erano stati ritrovati anche sedie, mattoni, estintori e perfino un trattore“.