Ciclovia di Santa Rita presentata alla Fiera del cicloturismo

Sabato 1 e domenica 2 aprile la Fiera è stata aperta al pubblico. “Lo stand del Comune ha suscitato molto interesse – ha spiegato il vicesindaco ed assessore a Eventi e Turismo di Cascia, Marco Emili –. Siamo molto soddisfatti per la grande risposta da parte dei visitatori, interessati e incuriositi dalla proposta. Inoltre, abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con i fruitori abituali di tali percorsi, i quali hanno fornito spunti di riflessione e consigli per preparare al meglio l’accoglienza di questo nuovo tipo di turismo che è destinato ad aumentare. Il nostro bellissimo territorio riscuote sempre tanto successo, siamo certi che insieme, le istituzioni, le aziende e la comunità intera lavori per garantire un’accoglienza all’altezza delle aspettative dei ciclisti e degli escursionisti”.