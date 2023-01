L'uomo ha riscontrato lievi lesioni ed è in cura al 118

E’ caduto in un dirupo in quella che doveva essere una domenica di un’attività di relax, il ciclista recuperato dai vigili del fuoco di Gubbio. L’intervento è avvenuto intorno alle 16 in località Madonna del Sasso.

Uomo in cura al 118

Il recupero del ciclista con lievi traumi, è avvenuto dal personale del distaccamento di Gubbio. L’uomo è stato consegnato per le cure del caso al 118.