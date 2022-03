“Ciao Fabio”, l’ultimo saluto al podista ucciso da un malore

Nella chiesa di San Barnaba i funerali di Fabio Suvieri, morto a 56 anni dopo un allenamento in preparazione della Maratona di Milano

“Ciao Fabio”. Dolore e commozione tra i tanti che hanno voluto rendere l’ultimo saluto a Fabio Suvieri, l’appassionato di podismo ucciso da un infarto a 56 anni.

Il malore al termine di un allenamento, sabato. Fabio – ex calciatore della Penna Ricci e da sempre appassionato sportivo, stava infatti preparando la Maratona di Milano che avrebbe dovuto correre domenica prossima.

Attività per la quale era costantemente controllato. Recentemente aveva ottenuto il via libera per partecipare alla maratona. Anche per questo la sua morte improvvisa ha sorpreso e addolorato, oltre ai familiari e agli amici, le tante persone che praticano il podismo.

I funerali sono stati spostati nella chiesa di San Barnaba (e non più a Canneto come inizialmente previsto) proprio perché tante persone avevano manifestato alla famiglia cordoglio e il desiderio di poter partecipare alle esequie. Presente anche l’assessore comunale Merli, legato da una lunga amicizia con Fabio e con la compagna Simona.

(notizia in aggiornamento)