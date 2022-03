Infarto dopo l’allenamento, lunedì i funerali di Fabio

La Perugia sportiva ancora sconvolta per la morte del 56enne Fabio Suvieri | I funerali alle 15.30 nella chiesa di San Barnaba

Saranno celebrati lunedì, alle 15.30, nella chiesa San Barnaba di via Cortonese (e non più a San Pietro a Canneto, come inizialmente era stato deciso) i funerali di Fabio Suvieri, lo sportivo ucciso da un infarto al termine di un allenamento, all’età di 56 anni.

Una notizia, quella della sua morte, che ha sconvolto l’ambiente sportivo perugino, e non solo. Fabio, ex calciatore della Penna Ricci, da tempo praticava il podismo.

Si stava preparando per la Maratona di Milano, in programma il 3 aprile. Al termine dell’allenamento, dopo essersi fatto la doccia, è stato colto da un malore, purtroppo risultato fatale.

Lunedì i tanti amici di Fabio potranno rendergli l’ultimo saluto a Canneto.