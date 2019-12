Chiusura della Flaminia a Strettura, centrosinistra chiede sgravi fiscali per le attività economiche - Tuttoggi

Sgravi sulle tasse comunali per le attività economiche danneggiate dalla chiusura della Flaminia nella zona di Strettura. E’ quanto chiedono alcuni consiglieri comunali di centrosinistra (prima firmataria Carla Erbaioli, nella foto), vista la delicata situazione venutasi a creare a fine novembre con la chiusura di un viadotto (dove sono ancora in corso lavori), proprio nei giorni in cui il tratto di strada è stato riaperto a senso unico alternato solo per il traffico leggero.

Di seguito il testo della mozione.

Premesso che

Dal 28 novembre sulla strada statale 3 “Flaminia” sono in corso i lavori di ripristino in corrispondenza del viadotto al km 114,800, lungo la tratta Spoleto-Terni.

La strada è attualmente chiusa in entrambe le direzioni tra Strettura e il valico della Somma, raggiungibile attraverso una deviazione su una strada secondaria;

Questa chiusura, inevitabile a causa di controlli urgenti da attuare sui viadotti, ha reso però ancora più urgente affrontare l’isolamento che vive la nostra città a livello infrastrutturale e ha reso ancora più urgente, oltre che ad intervenire sulla Flaminia nel tratto Spoleto – Terni per ammodernarla, anche a velocizzare i tempi di realizzazione del tratto della Tre Valli che dovrebbe unire Spoleto ad Acquasparta di cui si discute da decenni senza ancora aver compiuto nessun passo in avanti.

Considerato che

Gli interventi sono necessari e non più procrastinabili, auspichiamo la massima celerità nell’esecuzione dei lavori lungo la Flaminia ma è evidente che si renderà necessario nell’immediato futuro, anche un intervento di risanamento complessivo sul resto della struttura, con ulteriori e persistenti disagi per gli utenti, residenti e imprese, in particolar modo quelle di Strettura;

Tenuto conto che

La chiusura del tratto viario per problemi strutturali ha provocato già notevoli danni ecomomici a diverse imprese che insistono sui 4 km interessati dai lavori;

Impegna Sindaco e Giunta

A valutare uno sgravio delle tasse comunali alle imprese che sono state danneggiate dalla chiusura parziale del tratto viario, previa verifica sul numero e sulle condizioni delle imprese stesse, per un periodo limitato da stabilire, in base ai tempi di chiusura della strada.

I Consiglieri comunali

Carla Erbaioli

Stefano Lisci

Marco Trippetti

Laureti Camilla

Luigina Renzi