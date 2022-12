Cherubini e la bufera Juve, dalle dimissioni respinte alle intercettazioni su Paratici e CR7

Intanto la Procura di Torino chiede il rinvio a giudizio di 12 dirigenti e della società | La nota della Juventus

Dopo la bufera che ha portato le dimissioni in blocco di tutti i vertici societari della Juventus, anche l’allenatore Massimiliano Allegri e il direttore sportivo, il folignate Federico Cherubini, erano pronti a farsi da parte. Ipotesi respinta da Agnelli, con seguente giro di telefonate – come rivela la Gazzetta dello Sport – ai calciatori, per rassicurarli sulla prosecuzione della gestione sportiva, almeno in questa stagione.

Intercettazioni e giustizia sportiva

Su Cherubini sono poi uscite diverse intercettazioni, pubblicate dalle varie testate nazionali. Parole che fanno tremare i tifosi bianconeri, che temono penalizzazioni della squadra, con lo spettro, addirittura, di una nuova retrocessione in B, dopo quella seguita all’inchiesta Calciopoli. Perché se la vicenda plusvalenze ha portato ad una doppia assoluzione al termine dell’indagine sportiva che ha coinvolto la Juventus e altri 10 club, ora il timore è sulla manovra stipendi, ipotizzata dalla Procura di Torino.