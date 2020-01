Cercasi medico veterinario per il canile municipale di Ferratelle - Tuttoggi

E’ stato pubblicato un avviso di selezione per un Medico Veterinario da assegnare al Canile Rifugio gestito dal Comune di Gubbio, ubicato in località Ferratelle.

L’avviso e lo schema di domanda sono scaricabili dall’apposita sezione del portale istituzionale. Clicca qui.



Per ulteriori informazioni contattare il Settore Patrimonio, Cultura e Sport in Via della Repubblica, 15 Tel. 075/9237713