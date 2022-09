Centro sociale “Centro storico”, accordo definitivo per la sede

Zuccarini: "Mai lasciati soli e lavorato senza clamori"

Formalizzata ufficialmente la concessione della nuova sede al Centro sociale “Centro storico“. Lunedì in Comune la firma ufficiale. “Ho donato loro anche una Bandiera Italiana ed una copia della prima pagina dell’edizione a stampa della Divina Commedia. Ci siamo interamente occupati del trasloco, dello smaltimento degli ingombranti, del restauro dei locali e del trasferimento, nel pieno rispetto dei tempi che ci eravamo prefissati. Finalmente abbiamo risolto definitivamente questa problematica, dando risposte concrete a decine di anziani – ha detto il sindaco Stefano Zuccarini – Non li abbiamo mai lasciati soli, lavorando senza clamori mediatici, vagliando molteplici alternative”.

I ringraziamenti

“Ho molto apprezzato la lettera in cui riconoscono tutti i meriti del nostro impegno, stigmatizzando chi ha invece cercato di strumentalizzare politicamente la vicenda. Assegneremo al Centro Sociale anche l’area verde di via Oberdan, per svolgere attività all’aria aperta, riqualificandola e pensando alla sua intitolazione. Ringrazio per la piena disponibilità e sinergia il Centro Studi ed il presidente Daniele Mantucci; l’assessore alle Politiche Sociali Agostino Cetorelli, presente all’incontro, e l’area Lavori Pubblici”.