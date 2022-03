Centro raccolta rifiuti di via Venata, questionario online per testarne efficienza - Tuttoggi

Un form da compilare online rivolto a tutti gli utenti eugubini che usufruiscono dei servizi | L’assessore Tasso “Ulteriore passo nella direzione di un’offerta sempre più efficace e di qualità”

Alla luce degli importanti investimenti fatti dall’amministrazione di Gubbio sul Centro raccolta rifiuti in via Venata, per il quale sono stati ampliati gli orari nonchè i materiali conferibili, parte oggi (3 marzo) un questionario online rivolto a tutte gli eugubini che usufruiscono del servizio.

“Un modo – spiega l’assessore all’Ambiente e vicesindaco Alessia Tasso – per chiedere direttamente agli utenti la loro opinione e per poter ricavare possibili spunti di miglioramento del servizio stesso. Si tratta di un ulteriore passo nella direzione di un’offerta perfettamente efficiente e di sempre maggiore qualità”.

Il Centro raccolta rifiuti di via Venata è un servizio destinato alle utenze domestiche cittadine, complementare alla raccolta differenziata, presso cui vengono condotte le frazioni di rifiuto residuali, ma ancora recuperabili, per le quali non risulta sostenibile economicamente l’avvio di un servizio di raccolta diffuso sul territorio. Qui è possibile conferire rifiuti ingombranti, ferro, legno, Raee, toner, batterie, pneumatici fuori uso, ma sempre in quantitativi relativamente modesti e riconducibili ad una utenza domestica.