Centro geriatrico Le Grazie, Fp Cgil all’attacco

Intanto, rimarcano dalla Cgil, “persone degenti, persone malate che accedono agli ambulatori e i loro familiari trovano ancora una risposta assistenziale grazie a tutti gli operatori, che anche nel periodo del Covid non si sono mai tirati indietro. E pensare che nell’atrio c’è una targa in cui si legge: “Centro di riferimento Regionale per la malattia d’Alzheimer ”, ma allora che futuro c’è per i nostri anziani e anche per noi che prima o poi lo saremo?”, si chiede la Fp. “Forse – conclude il sindacato – per i nostri amministratori in Regione e in Usl 2 non è così importante garantire un servizio sanitario pubblico adeguato e dignitoso”.