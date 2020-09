Cento autobus in più al giorno da Busitalia per la riapertura delle scuole - Tuttoggi

Con il nuovo orario invernale, da lunedì 14 settembre, potenziati i servizi scolastici in tutta la Regione. Apertura Biglietterie fino al 19 settembre

Cresce l’offerta di servizi scolastici di tutta la Regione Umbria, con l’entrata in servizio di 101 autobus al giorno in più rispetto agli anni precedenti.

Da lunedì 14 settembre infatti, con l’avvio dell’anno scolastico, Busitalia (Gruppo FS Italiane), in sinergia con i soci delle tre società consortili affidatarie dei servizi, attiverà servizi aggiuntivi a supporto del servizio TPL programmato, in particolare per gli orari di ingresso ed uscita degli Istituti scolastici.

Gli orari dei servizi urbani di Perugia, Spoleto, Terni, Amelia, Assisi, Città di Castello, Foligno, Gualdo Tadino, Gubbio, Narni, Nocera Umbra, Orvieto, Spello, Todi, Trevi, Umbertide, di tutte le linee extraurbane e del servizio ferroviario sono consultabili on-line alla sezione Umbria/Orari e linee del sito web www.fsbusitalia.it.

Con l’intensificazione dei servizi del periodo invernale si è provveduto all’affissione, nei punti di interesse più significativi (es. Stazioni, Ospedali, Università, Istituti scolastici, ecc.) delle maggiori città umbre e ai capolinea dei servizi urbani ed extraurbani, di tabelle con gli orari delle corse.

Prosegue, intanto, la campagna abbonamenti scolastici.

Per questo è stata prorogata al 19 settembre l’apertura delle biglietterie Busitalia abilitate e dei punti vendita temporanei attivati ad Assisi, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Gualdo Tadino, Gubbio e Umbertide che quest’anno prevede la possibilità di utilizzare i voucher ottenuti come rimborso per i servizi non fruiti durante il lockdown. Gli orari di apertura aggiornati possono essere consultati sul sito web www.fsbusitalia.it.

Per informazioni più dettagliate è possibile contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico Busitalia di Perugia e Terni ai numeri 075 9 637 637 – 0744 49 27 03.