Celebrazioni di San Francesco Patrono d'Italia 2024, ad Assisi arriva la Sicilia: il programma - Tuttoggi.info

Svelato a inizio settimana a Palermo, dalla Sala Alessi di Palazzo d’Orléans, il programma delle celebrazioni di San Francesco Patrono d’Italia 2024 dei prossimi 3-4 ottobre; a rappresentare la città, il sindaco Stefania Proietti e i due custodi delle Basiliche Papali, padre Massimo Travascio e fra Marco Moroni: “Auspico che questo pellegrinaggio – le sue parole – sia davvero un dono reciproco in cui chi arriva e chi accoglie sappia imparare dai doni degli altri”.

La Sicilia – rappresentata tra gli altri dal presidente regionale Renato Schifani e dal presidente della Conferenza episcopale siciliana monsignor Antonino Raspanti – sarà la Regione che quest’anno offrirà l’olio per la lampada votiva dei comuni d’Italia che arde sulla tomba di san Francesco. Nello specifico per “Custodi di bellezza accendiamo la speranza”, questo il nome del cappello delle celebrazioni di San Francesco Patrono d’Italia 2024, le Chiese siciliane doneranno mille litri di olio per alimentare la lampada, mentre la Regione finanzierà con 20.000 euro il restauro due importanti opere d’arte, di un dipinto a olio su tela, con cornice lignea policroma, raffigurante “L’apparizione di San Giuseppe a San Bonaventura”, del XVIII secolo, nella Basilica di San Francesco, e di un altro olio su tela raffigurante “La Madonna sui luoghi della Passione”, del XVII secolo, attribuito a Piergirolamo Crispolti.

La Presidenza della Regione sta finanziando anche 25 lampade in ceramica che stanno attraversando parrocchie e comunità delle diocesi dell’Isola (tre delle quali donate agli ospiti assisani), 300 mila immaginette con l’effige di San Francesco e 4 mila libretti delle celebrazioni del 3 e del 4 ottobre, oltre a circa 3 mila kit del pellegrino per tutti coloro che dalla Sicilia raggiungeranno Assisi a ventuno anni di distanza dall’ultima volta, nel 2003.

Il cerimoniale delle celebrazioni di San Francesco Patrono d’Italia 2024 rimane per il resto quello di sempre, con i primi vespri del 3 ottobre a Santa Maria presieduti dal vice presidente della CESi Mons. Corrado Lorefice; la veglia serale con i giovani presieduta dal Vescovo delegato CESi per la Pastorale Giovanile Mons. Pietro Maria Fragnelli. La celebrazione eucaristica nella basilica superiore del 4 alle ore 10 sarà presieduta da monsignor Raspanti e trasmessa in diretta da Rai Uno; la lampada verrà accesa dal Sindaco di Palermo Roberto Lagalla, mentre i vespri solenni del 4 alle ore 16 in Basilica San Francesco saranno presieduti dal vescovo segretario della CESi Mons. Guglielmo Giombanco.