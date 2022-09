Castel Ritaldi torna ad essere il "Paese delle fiabe": il programma - Tuttoggi

Sabato 17 settembre, dalle ore 15,30, l’apertura di Fiabe saporite, villaggio dei sapori a tema con i produttori del territorio, street food e degustazioni in piazza Santa Marina. All’interno delle fiabe più conosciute, che hanno visto crescere milioni di bambini, sono presenti succulenti cibi, magici ingredienti e deliziose vivande che accompagnano le avventure dei protagonisti o scatenano dei veri e propri colpi di scena! Sulla scia dei racconti, ogni banco sarà abbinato ad una fiaba di cui si leggerà insieme la trama. Grazie ai laboratori creativi, saranno proprio i bambini a creare preziose decorazioni e sagome a tema che abbelliranno ogni stand.

Piazza Santa Marina si trasformerà in un luogo da favola, dove principesse e pirati racconteranno storie fantastiche coinvolgendo i bimbi di ogni età, realizzeranno meravigliosi giochi e trasformeranno i più piccoli nei personaggi dei loro racconti preferiti.

Alle 17 si terrà la premiazione delle fiabe vincitrici della 23esima edizione del premio letterario “Mario Tabarrini”, in biblioteca.

Alle 19.30 sarà offerta al pubblico una degustazione di prodotti tipici promossa dal GAL Valle Umbra e Sibillini, mentre alle 21.00 si potrà assistere al suggestivo concerto “Note di Luce” a cura dell’Associazione Musicale Santa Cecilia di Castel Ritaldi.

Domenica 18 settembre, il Villaggio dei Sapori aprirà alle ore 10 e continueranno i laboratori creativi per trasformare ogni banco in una fiaba e dove si potranno leggere le più belle pagine dei racconti. A Castel Ritaldi, poi, arriverà anche come consuetudine il Trenino Dotto.

Questi, nel dettaglio, i laboratori in programma (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17,30):

laboratorio creativo “La lanterna magica, giochi di luce nel magico mondo di Raperonzolo”, a cura della cooperativa Il Cerchio;

English lab “Sun, fire and rainbow”, attività laboratoriale a cura di teacher Massi;

“Luce ed energia: raccontiamoci una storia”, laboratori a cura della dottoressa Manuela Germani dell’associazione inPerformat Ets;

“C’era una volta sua maestà il tartufo”, lettura animata a cura di Manuela Amadio e del museo della fiaba di Scheggino;

“Laboratorio di clownterapia” a cura del liceo classico “Beata Angela” di Foligno;

“Un barattolo di stelle”, laboratorio di Sistema Museo presso la biblioteca;

“Quando la luce non c’era”, laboratorio a cura di Icam e di Luciana Pasqualoni;

Lezioni di tiro con l’arco a cura degli arcieri del Grifo presso via Scigliano;

“Una sfida divertente: pronti? A voi”, laboratorio sportivo a cura dell’Accademia di scherma di Spoleto.

Alle ore 16.00 andrà in scena “Deliziosa la Rossa e le sue avventure magiche!”, laboratorio tenuto da Marta Giampiccolo (Fattoria didattica Zafferano e dintorni). Deliziosa, ci accompagnerà nel suo regno di mele sane e variopinte, magico e colmo di personaggi buffi e saggi. Al termine del racconto, si potrà preparare un ricordo al profumo di mela da portare con sé! Prenotazioni: 3495245022.

Alle ore 17.00 lo spettacolo continuerà con il Musical “Come d’incanto”, realizzato dalla Compagnia Teatrale “I ragazzi del musical”, nel quale si rivivrà la magia di “Encanto” la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in un luogo meraviglioso e incantato.

Tutte le attività sono gratuite e da non perdere. Per informazioni sull’evento: 334 8681080.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Castel Ritaldi in collaborazione con l’Associazione Italian Accordion Culture e con il contributo del Gal Valle umbra e Sibillini P.S.R. per l’Umbria 2014-2022.

(foto di repertorio)