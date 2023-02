Castagner, cordoglio anche dalla Norcia “talismano”

L'allenatore tante volte in ritiro con le sue squadre a Norcia, di cui era diventato cittadino onorario | Le parole del sindaco Alemanno

Anche dalla Norcia “talismano” arriva il cordoglio per la morte di Ilario Castagner. Così Nicola Alemanno (nella foto), sindaco della cittadina di San Benedetto che ha ospitato tanti ritiri del Perugia Calcio: “La scomparsa di Ilario Castagner non lascia indifferente la nostra Comunità. Allenatore carismatico che ha fatto grande il Perugia, prima squadra imbattuta in serie A, e che è divenuto un icona dello sport per la nostra Regione”.

“Ilario Castagner – prosegue Alemanno – era un amico di Norcia, di cui fu nominato cittadino onorario. Ha contribuito a fare del nostro paese quella cittadella dello sport , divenuta poi sede ambita di ritiri sportivi sin dagli anni ’70, luogo in cui le società potevano prepararsi alla stagione agonistica in un clima ideale e anche favorevole dal punto di vista ‘scaramantico’. Anche noi – conclude il sindaco di Norcia – piangiamo la scomparsa di un grande uomo di sport e ci stringiamo con profondo affetto alla sua famiglia .