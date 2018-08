Carta d’identità elettronica, pratica e… lenta

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Piccola, maneggevole, resistente e in grado di poter essere utilizzata per contenere più informazioni ed attivare servizi online. Ecco i motivi che spingono sempre più perugini ad optare per la carta d’identità elettronica al posto di quella cartacea. Per evitare “ingolfamenti” e disservizi, dallo scorso 23 maggio il Comune ha attivato un servizio di prenotazione online, attraverso il proprio portale, che si aggiunge a quelle normalmente effettuate, tramite il vecchio “numeretto”, presso gli uffici.

Per accedere al servizio occorre registrarsi online sul portale del Comune di Perugia. Del resto, chi vuole avere una carta d’identità digitale, deve presentarsi smart già dalle modalità di prenotazione. Un po’ come fa, da qualche anno, la Questura per il rilascio del passaporto. Un servizio rapido e funzionale: niente file, ci si presenta nel giorno e nell’ora fissata con il materiale richiesto (una fotografia cartacea formato tessera e i soldi, cioè 22,30 euro per il rinnovo o 27,30 euro per il duplicato), con il modulo già compilato. A quel punto, poche formalità e non resta che attendere il rilascio del documento.

La registrazione al portale, in effetti, è veloce. Ottenere l’appuntamento un po’ meno. La prima data utile, per chi si è prenotato dopo Ferragosto, era infatti il 27 settembre. Un mese e mezzo dopo.

Allo sportello, poi, se si porta con sé la poca documentazione richiesta, la pratica si sbriga in effetti in pochi minuti (un quarto d’ora, in effetti, il tempo previsto tra un appuntamento e il successivo).

E poi ci sono da attendere i tempi del ministero dell’Interno, che spedisce la carta d’identità elettronica direttamente a casa del cittadino che ne ha fatto richiesta. Entro 6 giorni, si ricorda sul sito del Comune di Perugia. Dove si avverte che le urgenze, motivate e documentate, saranno comunque garantite. E comunque, se proprio si ha fretta, provare a chiedere allo sportello, dopo aver preso il, poco smart ma ancora efficace, “numeretto”.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa