“Caro neo perugino”, ai pannolini ci pensa… Romizi

“Ti auguro di non smettere mai di essere curioso e aperto alla vita e agli altri. Crescendo spesso si perde ciò che da bambini ci riesce così naturale, senza sforzo: stupirci di fronte alle piccole cose, fermarci a riflettere ed osservare senza giudicare, trovare nei dettagli e nel potere dei sogni una piccola felicità quotidiana”. Così scrive il sindaco Andrea Romizi nella lettera di benvenuto ai bambini nati nel 2019.

A tutti i piccoli “neo perugini” e alle loro famiglie, con il messaggio del primo cittadino, in dono anche un piccolo kit di prodotti per la prima infanzia fornito da Afas – Farmacie comunali, nell’ambito del progetto “Perugia Cresce”, che è stato presentato questa mattina alla sala rossa di Palazzo dei Priori, alla presenza del Sindaco Andrea Romizi, la Dirigente dell’Area Servizi alla Persona Roberta Migliarini, il direttivo di Afas con il presidente Virgilio Puletti, il direttore generale Raimondo Cerquiglini e la consigliera Annalisa Mierla.

All’interno della valigetta, ideata per essere riutilizzata una volta esauriti i prodotti e decorata con una speciale grafica che vede il Grifo portare il bambino perugino anziché la tradizionale cicogna, vi sono pannolini, crema antiarrossamento, un ciuccio e salviette detergenti in puro cotone per il neonato oltre a una tisana drenante per la mamma, tutto a km Zero, accompagnati da un opuscolo che spiega i servizi per le famiglie messi a disposizione dall’amministrazione.

Il kit è stato consegnato in anteprima, proprio questa mattina nel corso dell’incontro, alla piccola Annalisa, tra i primi nati del 2019.

“Stiamo lavorando a questo progetto da oltre un anno – ha spiegato il sindaco Romizi– e, grazie al lavoro dell’assessore Cicchi, impossibilitata ad essere presente oggi, ma che si è spesa molto su questo, agli uffici e ad Afas, ora è proprio il caso di dire che finalmente ‘Perugia Cresce’ ha visto la luce, superando tutte le aspettative. E’ un modo – ha proseguito – per dire ai 256 bambini nati a Perugia dall’inizio dell’anno e a quelli che nasceranno in questo 2019 che sono parte integrante della comunità perugina fin da subito e che, proprio per questo, a loro e alla loro famiglia dedichiamo servizi e attenzione”.

“L’idea – ha aggiunto la dirigente Roberta Migliarini – si inserisce nel programma dell’amministrazione che ha portato anche alla recente certificazione “Family Friendly” ottenuta dal Comune di Perugia, e si colloca proprio tra le prime azioni messe in campo come “Comune amico della Famiglia” nell’ambito del Piano per le Politiche Familiari. Nel rispetto della privacy delle famiglie – ha precisato – le lettere inviate a ciascuna famiglia saranno dotate di un codice a barre per il ritiro del kit nelle farmacie Afas indicate, nel rispetto della massima riservatezza”.

“Afas non è solo distributrice di farmaci – ha detto il direttore generale Cerquiglini – ma è una sentinella, attenta alle esigenze del territorio e soprattutto delle fasce più deboli”. Il ruolo sociale, oltre che economico e sanitario, di Afas è stato ribadito anche dal Presidente dell’Azienda Virgilio Puletti, che ha ricordato come ciò si inquadri nella Carta Servizi di Afas, in un’ottica di promozione della salute, che intende fare delle farmacie comunali un punto di informazione e supporto professionale per le famiglie perugine.

