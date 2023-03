Carlettolife “Chiudo profilo Instagram” ma è giallo sui motivi | Follower in ansia

Nella stories precedente all’ultima Carlettolife ha anche scritto: “C’è stata una discussione, per un po’ non posterò nulla. Scusate, spero capiate”, correggendo poi il tiro un’ora dopo addirittura annunciando la chiusura del profilo.

Appena un giorno fa il nipote più famoso d’Italia, ultimamente impegnato nel mondo della musica anche come dj, aveva pubblicato un video musicale con varie frasi celebri del nonno, dimostrando anche molto entusiasmo per quest’ultima produzione. Nelle stories più recenti, invece, dopo aver cenato insieme alla sorella in un ristorante di Perugia, è apparso nelle vesti di vocalist, insieme all’influencer Ludovica Pagani, in una nota discoteca della zona. Poi il buio.

Le ipotesi in ballo sono tante: conoscendo la sensibilità di Carlettolife, affezionatissimo ai suoi fan, c’è anche chi dice che la “discussione” citata (magari degenerata) possa essere avvenuta proprio con uno dei “coccodrilli” (così si chiamano i suoi follower) durante la suddetta serata. Altri credono invece che possa essere una semplice trovata pubblicitaria oppure (e sarebbe nel suo stile) uno dei suoi clamorosi scherzi. Non si esclude, infine, che l’influencer umbra possa aver subito un attacco hacker.