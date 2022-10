Caritas diocesana, rinnovato il consiglio: Masciotti confermato direttore

Il messaggio del vescovo ai nuovi membri

Rinnovato il consiglio della Caritas diocesana di Foligno. Mauro Masciotti è stato confermato direttore. Il vescovo Domenico Sorrentino ha incontrato i membri del Consiglio direttivo della Caritas della Diocesi di Foligno. Il nuovo consesso, guidato da Mauro Masciotti riconfermato direttore della Caritas diocesana per un triennio, nello svolgimento del suo servizio dovrà interpretare in modo concreto il “comandamento dell’amore” verso i più poveri e deboli. Il Vescovo, leggendo la lettera di nomina, ha sottolineato che “il consiglio direttivo dovrà sviluppare rapporti di attiva consultazione e collaborazione, in particolar modo con la commissione per i problemi sociali ed il lavoro, per sensibilizzare le comunità parrocchiali sul tema della carità che è l’elemento centrale che qualifica la Chiesa”.

Il messaggio di Sorrentino

La Caritas diocesana, ha evidenziato Mons. Sorrentino, prima di avere un ruolo operativo con le opere-segno deve avere primariamente una funzione di promozione e sensibilizzazione. “La Carità di Dio, narrata dall’Apostolo Paolo nella lettera alla Comunità dei Corinzi, è qualcosa di diverso rispetto alla filantropia. E’ un processo che si sviluppa nel nostro intimo, va in fondo al cuore perché, come ha fatto Gesù, il sentimento vero della carità è un amore che si spoglia per donare tutto all’altro”. Questo deve essere “il sogno” della Scuola per un’economia della fraternità, presso il nuovo Centro pastorale Fratelli tutti, dove “si riflette sul senso della carità in cui si va alla radice dei problemi a partire da una conoscenza vera e approfondita del Magistero sociale della Chiesa”.