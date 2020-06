Caritas e Fondazione Baldaccini, contributi per bollette e manutenzioni

Che l’unione faccia la forza la Caritas Diocesana di Foligno e la Fondazione Valter Baldaccini lo sanno bene. È così quotidianamente e lo è ancora di più in situazioni emergenziali. Ecco perché, alla luce della pesante crisi economica e sociale dovuta al Covid-19 che ha investito numerose famiglie del Folignate, hanno deciso di unire ancora una volta le loro forze per dare piena risposta alle esigenze dei più bisognosi.

Il contributo economico della Fondazione

Un lavoro di squadra che ha preso le parti dalle necessità che, nelle lunghe settimane di lockdown, l’Ufficio pastorale della Diocesi di Foligno ha toccato con mano e che la Fondazione nata per onorare la memoria di Valter Baldaccini ha voluto far proprie, contribuendo economicamente ad alleviare il peso che si era riversato sulle spalle di quegli uomini e quelle donne rimasti improvvisamente senza lavoro. È così che la fondazione Baldaccini ha deciso di destinare un contributo di 10mila euro per far fronte alle esigenze delle famiglie del territorio. Fondi con i quali la Caritas di Foligno ha proceduto all’acquisto di beni di prima necessità, al pagamento di bollette e spese d’affitto e ad interventi di piccola manutenzione all’interno delle abitazioni di famiglie in difficoltà economico-finanziarie.

Intervento della Fondazione rimodulato

“Diversamente da quanto previsto inizialmente – ha commentato il direttore della Caritas folignate, Mauro Masciotti -, d’accordo con la Fondazione Baldaccini, abbiamo rimodulato il loro intervento a sostegno delle fasce più deboli della comunità alla luce delle necessità emerse a seguito dell’emergenza Covid, operando su vari fronti. Compreso quello delle piccole manutenzioni, ad esempio per quanto riguarda le caldaie. In questo modo – ha concluso – abbiamo aiutato le famiglie rimaste senza acqua o gas a tornare a vivere in condizioni dignitose”.

Contributi anche per Gubbio

Ma la Caritas di Foligno non è stata l’unica destinataria di contributi stanziati dalla Fondazione Baldaccini a sostegno del territorio umbro. A beneficiarne anche la Caritas di Gubbio con il progetto sociale “Distanti ma vicini alle famiglie”. “Quella che ci troviamo ad affrontare adesso è una complessa situazione sociale ed economica – racconta Beatrice Baldaccini, Presidente della Fondazione Valter Baldaccini. Ce lo stanno raccontando con chiarezza le realtà del territorio con cui collaboriamo, che nelle ultime settimane hanno visto un grande incremento di richieste di aiuto. È nella mission della nostra Fondazione essere a fianco delle famiglie in difficoltà, per cui prima con Caritas Gubbio e oggi con Caritas Foligno, abbiamo scelto di offrire aiuto concreto a chi ha più bisogno, partendo dai beni di prima necessità: la spesa, i prodotti per i bambini, un aiuto per pagare l’affitto e le utenze. Un gesto di solidarietà condiviso perché sono tante le donazioni che stanno arrivando a sostegno di questo progetto. I nostri donatori stanno capendo l’entità di questa crisi che va affrontata in fasi e stanno dimostrando la loro volontà di dare un contributo concreto”.