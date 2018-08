Caritas Foligno apre le porte a 10 volontari del Servizio Cvile

share

“Una scelta che cambia la vita, tua e degli altri”. È il Servizio civile nazionale, un’opportunità che ogni anno viene offerta ai giovani tra i 18 e i 28 anni, che hanno la voglia e il desiderio di impegnarsi in attività di assistenza, utilità sociale o promozione culturale. Un impegno lungo dodici mesi, capace di favorire la crescita personale e professionale dei ragazzi e delle ragazze che scelgono l’esperienza del Servizio civile nazionale.

E che, proprio per questo motivo, non poteva non vedere in prima fila anche la Caritas diocesana di Foligno, che da sempre opera con un fine educativo e pedagogico all’interno della comunità. Anche per il 2019, quindi, l’Ufficio pastorale di piazza San Giacomo aprirà le proprie porte a coloro che vorranno lavorare al fianco dei più deboli, contribuendo alla rinascita di chi, oggi, vive in situazioni economiche e sociali difficili.

Dieci i posti messi a disposizione dalla Caritas folignate diretta da Mauro Masciotti, all’interno di due diversi progetti. Il primo, dal titolo “Insieme si può”, prevede l’impiego di tre volontari alla mensa ed altrettanti all’emporio della solidarietà, uno al centro d’ascolto ed un altro all’ambulatorio medico-sanitario. “Integrando Foligno” che, invece, è il secondo, mette a disposizione due posti nell’ambito del servizio di bibliomediateca.

I ragazzi e le ragazze, italiani e stranieri, che vorranno presentare la loro candidatura potranno farlo entro il 28 settembre prossimo, presentandosi in Caritas, aperta tutte le mattine e consegnando la documentazione a mano, oppure tramite raccomandata a/r indirizzata alla Caritas Diocesana di Foligno, piazza San Giacomo 11, 06034 Foligno (Pg), oppure tramite Pec (intestata a chi presenta la domanda) all’indirizzo:

caritasitaliana@pec.chiesacattolica.it.

Per informazioni scrivere a serviziocivile@caritasfoligno.it.

