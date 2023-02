Carcere di Spoleto, 8 agenti in malattia per le aggressioni negli ultimi 2 mesi - Tuttoggi

L'ultima aggressione giovedì, il Sappe: "Tali assenze pesano enormemente sul precario equilibrio attuale del carcere di Spoleto"

E’ alta l’attenzione sui penitenziari dell’Umbria, dove si moltiplicano aggressioni ed episodi critici. L’ultimo segnalato è quello al carcere di Spoleto, dove i fatti di cronaca provocano ripercussioni sulla gestione della struttura, visti i numerosi agenti in malattia in contemporanea. Sono infatti 8, secondo quanto evidenzia il Sappe, quelli che sono attualmente assenti per colpa delle aggressioni subite negli ultimi 2 mesi.

L’ultimo episodio, avvenuto giovedì, è stato segnalato venerdì dalla Fns Cisl Umbria. “Un detenuto, media sicurezza, mentre veniva accompagnato in infermeria ha aggredito verbalmente e fisicamente un agente colpendolo al viso, inoltre ha aggredito l’altro agente intervenuto in soccorso del collega, costringendo entrambi a ricorrere alle cure del pronto soccorso, con prognosi per uno degli agenti di 5 giorni”. racconta il segretario del sindacato Riccardo Laureti. Che parla di una “situazione è sempre più drammatica e pericolosa per il Personale che lavora al Carcere di Spoleto. Si richiede – conclude il segretario Fns Cisl – un intervento urgente da parte del Prap e del Dap affinché vengano trasferiti i detenuti responsabili delle aggressioni. Perché ad oggi non è stato preso alcun provvedimento da parte degli Uffici Superiori“.