Capriolo investito sulla E45, polizia mette in sicurezza animale e strada

Segnalazione di un capriolo ferito lungo la E45 all'altezza di San Secondo, interviene la squadra volante del commissariato di polizia

Polizia di Stato in azione lungo la E45 intorno alle 21 per la presenza di un capriolo ferito in mezzo alla strada. E’ successo nella zona di Città di Castello, all’altezza della frazione di San Secondo.

L’intervento degli agenti è scattato dopo una segnalazione pervenuta presso la Sala Operativa del Commissariato di pubblica sicurezza che appunto riferiva della presenza di un capriolo ferito, lungo la sede stradale.

Intervenuti sul posto, anche al fine di evitare collisioni con utenti della strada e di soccorrere l’animale coinvolto nell’incidente, gli agenti della Squadra Volante hanno provveduto ad allertare con urgenza il servizio medico veterinario di pronto intervento. Contestualmente gli agenti hanno messo in sicurezza la sede stradale, sia attraverso i sistemi visivi di emergenza della pattuglia, sia segnalando fisicamente la presenza dell’animale selvatico. L’intervento degli agenti ha garantito la sicurezza in un tratto stradale che, in ore notturne sarebbe potuto diventare molto pericoloso.

(foto di repertorio)