Caporicci Rimorchi presente alla 51° edizione di Agriumbria 2019

L’azienda spoletina, leader del mercato dei rimorchi agricoli, festeggia la sua 31esima presenza ad Agriumbria, mostra Nazionale dell’Agricoltura, Zootecnia e Alimentazione. Sono stimate 75.000 persone provenienti da tutta Italia, con presenze maggiori dalla regioni limitrofe. Da venerdì 29 marzo, fino a domenica 31.

La professionalità dei servizi e l’affidabilità dei prodotti che dal 1984 vengono progettati e realizzati con tecnologie e risorse interamente Made in Italy caratterizzano i mezzi agricoli di Caporicci Rimorchi. Non solo vendita, ma anche noleggio, riparazioni o modifiche anche a domicilio e fornitissimo magazzino ricambi, con ritiro diretto in sede o con spedizione in 24/48 h su tutto il territorio nazionale. L’azienda esporrà nel Piazzale B Stand 2.

Oltre 600 i capi bovini presenti ad Agriumbria che insieme ai loro allevatori saranno l’attrazione per grandi e piccini

Tre giorni di scambi e affari per addetti ai lavori e imprenditori agricoli, mercato di animali e macchine, vetrina internazionale per i produttori italiani, appuntamento per scambi di competenze e analisi di nuovi modelli di business legati alla terra; insomma vero e proprio centro economico per l’economia agricola, che ogni anno si ritrova in Umbria.

Per maggiori informazioni www.caporiccirimorchi.com

