Caos Ternana, ore decisive per D'Aversa in panchina | Tifosi "Lucarelli uomo vero" - Tuttoggi

Ternana, in attesa di D'Aversa, Vanigli e Mammarella dirigono gli allenamenti. Domani al Taddei seduta a porte chiuse

Cristiano Lucarelli è stato ‘silurato’ dal presidente Stefano Bandecchi dopo la sconfitta per 3-1 contro il Pisa. “La media punti da retrocessione” – come dichiarato dallo stesso patron rossoverde – e le ambizioni di un campionato di vertice non suffragate dai risultati sperati, hanno spinto verso l’esonero del tecnico livornese, nei confronti del quale i tifosi della Ternana hanno esposto uno striscione con scritto “Lucarelli uomo vero”.

D’Aversa in pole per la panchina rossoverde

Non è un mistero che la Ternana abbia puntato forte su Roberto D’Aversa, che fu lanciato dal ds della Ternana, Luca Leone (che ha recentemente prolungato il contratto con i rossoverdi fino al 2025), sulla panchina del Lanciano. Proprio nella giornata di oggi, 28 novembre, D’Aversa ha risolto il contratto con la Sampdoria, che lo aveva esonerato lo scorso gennaio. Un segnale che potrebbe far pensare a un imminente ‘ritorno’ in casa Ternana, avendo vestito la maglia rossoverde per 60 volte tra il 2001 e il 2003. Più tiepide le piste che portano a Beppe Iachini, Alfredo Aglietti ed Alessandro Nesta.