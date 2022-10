Caos bollette acqua in Valnerina, da Vus rateizzazioni su misura - Tuttoggi

Nonostante il ritorno alla normalità delle zone in questione sia ancora lontano, si tratta di un passaggio inevitabile che però l’Azienda vuole mitigare fin da subito poiché le fatturazioni relative ai consumi 2021 prevedono rateizzazioni calibrate sulla base dei consumi medi. Si tratta, quindi, di importi già frazionati sulla base dell’importo della bolletta; questa è la disponibilità messa in campo dall’Azienda, comunicata nella bolletta inviata in questi giorni, dove si spiega che è inoltre possibile aumentare il numero delle scadenze di pagamento rispetto a quelle indicate, in caso di importi particolarmente elevati.

A questo fine è attiva un’apposita e-mail aziendale: riscossioni@valleumbraservizi.it, attraverso cui richiedere e vedersi accordati i nuovi termini di pagamento.

Per la VUS si tratta di una misura per continuare a dare un sostegno concreto agli utenti della Valnerina,

nonostante sia un momento di difficoltà generale per tutti, anche per l’Azienda, che sta fronteggiando un

elevatissimo incremento dei costi energetici e un tasso di inflazione in crescita continua. Si ricorda che nel 2017 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) aveva riconosciuto alle zone terremotate il totale azzeramento dei corrispettivi fatturabili per consumo di acqua potabile nel periodo 24 agosto 2016 – 31 dicembre 2020. Contestualmente era stato definito un adeguato meccanismo di

compensazione economica attraverso la CSEA, grazie al quale la Valle Umbra Servizi Spa, come tutti gli altri gestori riconosciuti a livello nazionale, aveva potuto ottenere il rimborso dei costi relativi ai consumi idrici non addebitati agli utenti. Questo meccanismo compensativo è venuto meno dal 1°gennaio 2021 e continua ad essere in vigore soltanto per le utenze situate nelle “zone rosse”, per quelle asservite a soluzioni abitative di emergenza (SAE e MAPRE) e, infine, per quelle che avevano presentato entro il 30 aprile 2021 apposita istanza al gestore e all’Agenzia delle Entrate circa l’inagibilità del proprio immobile.

E’ importante ricordare agli utenti che qualora la fornitura riguardi un immobile inagibile o non risulti più

necessaria, va contattato il numero verde 800 308676 o inviata una email a info@valleumbraservizi.it per

presentare domanda di disdetta, a cui poi si riceverà conferma entro 30 giorni.

Sempre a questi recapiti si potrà fare riferimento per l’invio della consueta lettura del contatore e anche qualora importi e consumi reali non dovessero risultare allineati a quelli fatturati. Per la maggior efficacia delle richieste, è importate inserire in tutte le comunicazioni il codice servizio dell’utenza, (chiaramente individuabile sul frontespizio della fattura), oltre che la lettura del contatore (solo numeri neri).

Infine, registrando negli ultimi giorni afflussi importanti agli sportelli territoriali, invitiamo gli utenti a non

mettersi in coda ed evitare assembramenti, preferendo piuttosto una chiamata al numero verde 800 308676, che riuscirà a garantire chiarimenti, rateizzazioni e rettifiche di fatturazione anche dopo la scadenza dei termini di pagamento e senza alcun onere di mora per il cliente.