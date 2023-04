Cantiere variante del Cassero, lavori fermi da quasi un mese | Ancora da sciogliere nodo ponte - Tuttoggi.info

Nell’attesa dunque, e questa forse è l’unica buona notizia, la “timida” ruspa di stamattina è stata chiamata al lavoro proprio sulla porzione di terreno sottoposta a sequestro penale a inizio marzo. Quest’ultima, che era di proprietà privata, sarebbe stata quindi ufficialmente espropriata e dissequestrata: qui nascerà l’ampliamento del vicino parcheggio Collesi. L’intervento dell’autorità giudiziaria era arrivato per un errato utilizzo di quest’area circoscritta – esterna al perimetro del cantiere – quale sito di deposito della terra.

Tornando al ponte, dunque, riaffiorato (neanche a farlo apposta) proprio al centro della futura variante si dovrà ancora aspettare, sperando che i lavori non slittino ancora (la fine è prevista per il 2024 ma non c’è una data certa).

A preoccupare è soprattutto la mancanza di parcheggi – ben 120 posti al piazzale Ferri sono occupati dal cantiere – con commercianti e fruitori del centro storico costretti a posteggiare nell’area camper dell’Ansa del Tevere. Ma in questo weekend, precisamente sabato 22 aprile, il mercato settimanale verrà trasferito proprio nella zona camper (dalle 6 alle 14), per la concomitanza con la manifestazione “Only Wine” in centro storico…Tra tifernati e turisti ”Parcheggi chi può!”.