Cantiere del Cassero senza pace, dagli scavi riaffiora piccolo ponte medievale

La scoperta è avvenuta proprio nel bel mezzo del tracciato della futura variante, la soprintendenza e gli uffici comunali stanno già analizzando l'interesse culturale del manufatto | Ora si teme davvero uno stop dei lavori

Non c’è pace per il cantiere del Cassero, a Città di Castello. Dopo il sequestro penale di una porzione di terreno, che non ha comunque impedito il prosieguo dei lavori, ora spuntano reperti archeologici.

Il ritrovamento è avvenuto nella zona subito dietro il parcheggio Ferri (proprio sotto alle abitazioni), a quanto pare nel bel mezzo di quella che dovrebbe diventare la futura variante che bypasserà la “pericolosa” strettoia sotto il bastione.