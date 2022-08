Il “cannibale” non si ferma, Luca Innocenzi vince anche ad Ascoli

E' il suo 15esimo palio nella Giostra della Quintana di Ascoli Piceno

Il “cannibale” è tornato e non si ferma più. Il cavaliere folignate Luca Innocenzi ha vinto il suo 15esimo palio nella Giostra della Quintana di Ascoli Piceno per il sestiere di Porta Solestà che, con quello conquistato domenica 7 agosto, arriva a 33 successi.

La classifica

Innocenzi era in sella a Trentino, purosangue inglese di 7 anni, esordiente per Ascoli. Ha vinto con 2.048 punti (9 centri) precedendo Lorenzo Melosso di Porta Romana (2.026); terzo è giunto il vincitore della Quintana di luglio Massimo Gubbini di Porta Tufilla (2.024), quarto Pierluigi Chicchini di Sant’Emidio (1.974), quinto Mattia Zannori di Porta Maggiore (1.926), sesto Nicholas Lionetti per la Piazzarola (1.242).